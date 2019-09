Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße

Einbruch in Gaststätte

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Dülmen in Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Gaststätte. Am Mittwoch in der Zeit von 1.00 bis 9.00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster zu einer Gaststätte auf. Durch dieses Fenster gelangten die Diebe in das Innere. Dort brachen sie mehrere Geldautomaten auf und stahlen aus diesen das darin vorhandene Bargeld, teilweise mit Behälter. Einen solchen Behälter fand eine Zeugin bereits um kurz nach 7 Uhr auf der Coesfelder Straße. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

