Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Bad Bentheim (ots)

Am späten Montagabend kam es in Bad Bentheim auf dem Gelände eines Viehhandels in der Liebigstraße zum wiederholten Male zu einem Dieseldiebstahl. Der Dieselkraftstoff wurde aus einem hier befindlichen LKW entwendet. Bei den Tätern handelt es sich um eine Personengruppe, zu denen es bereits Hinweise gibt.

Weitere Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen./KP

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell