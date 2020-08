Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter und rund 15000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Ein Verletzter und geschätzte 15000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen, 28. August, auf der Kreuzung Polsumer Straße/Ulfkotter Straße. Ein Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinfluss und musste eine Blutprobe abgeben. Gegen 6 Uhr war ein 40-jähriger Opel-Fahrer auf der Polsumer Straße in Richtung Marl unterwegs. Der Duisburger beabsichtigte nach jetzigem Ermittlungsstand, nach links in die Ulfkotter Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 59-jähriger Audi-Fahrer aus Marl die Polsumer Straße stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Autos. Der Marler erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, dort wurde er stationär aufgenommen. Der Duisburger führte am Unfallort einen positiven Alkoholtest durch und musste in der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen, Polizisten leiteten den Verkehr ab.

