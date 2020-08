Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallauto auf Hauptverkehrsstraße abgestellt

Gelsenkirchen (ots)

Eine nicht ganz gewöhnliche Verkehrsunfallflucht beschäftigte die Gelsenkirchener Polizei am frühen Freitagmorgen, 28. August, auf der Kurt-Schumacher Straße in Schalke. Gegen 0.40 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Verkehrsunternehmens einen verunfallten BMW, der unweit der Grenzstraße mitten auf der Kurt-Schumacher-Straße stand. Er sah zudem drei Personen, die in Richtung Leipziger Straße davon rannten. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die Beamten konnten den flüchtigen Autofahrer, einen 19-jährigen Gelsenkirchener, kurze Zeit später ermitteln. Der junge Mann war vor dem Unfall auf der Kurt-Schumacher-Straße stadteinwärts unterwegs, verlor die Kontrolle über seinen Pkw, fuhr gegen einen Oberleitungsmasten, riss sich dabei ein Vorderrad am BMW ab und ließ das nicht mehr fahrbereite Auto ungesichert mitten auf der Fahrbahn stehen. Der 19-Jährige hat keine Fahrerlaubnis. Der nicht zugelassene BMW wurde abgeschleppt. Den jungen Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 4000 Euro.

