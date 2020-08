Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Niedergeschlagen

Werl (ots)

Am Sonntagnachmittag meldete sich ein 40-jähriger Mann bei der Polizei. Er gab an, dass er in der Nacht zuvor, auf dem Flur einer Gemeinschaftsunterkunft an der Mellinstraße, niedergeschlagen wurde. Dabei zog er sich eine blutende Kopfwunde zu. Die Vernehmung gestaltete sich aufgrund sprachlicher Barrieren recht schwierig. Als Tatverdächtiger konnte schließlich ein 35-jähriger Mann ermittelt werden, der ebenfalls in der Gemeinschaftsunterkunft lebt. (lü)

