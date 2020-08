Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Enkesen - Zweiradfahrerin stürzt

Soest (ots)

Am Sonntag, um 18:50 Uhr, kam es auf der Bruchstraße zu einem Unfall. Eine 16-jährige Jugendliche war mit ihrem Leichtkraftrad (125ccm) unterwegs. In einer Linkskurve stürzte sie durch einen Fahrfehler und rutschte in den Graben. Dabei wurde sie leicht verletzt. An ihrem Moped entstand Sachschaden von etwa 1000,-EUR. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell