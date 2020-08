Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressemeldungen KPB Soest

Kreis Soest (ots)

Lippstadt - Verkehrsunfallflucht - Ölspur führt zum Flüchtigen

Verlorenes Öl hat nach einem Verkehrsunfall in der Rüthener Straße zur Ermittlung es Geflüchteten geführt. Am Freitag, den 07.08.2020 hörten Zeugen um 23.40 Uhr plötzlich einen lauten Knall. Sie standen an der Kreuzung Rüthener Straße/ Langeneicker Straße, als ihnen kurz danach ein stark beschädigter Opel entgegen kam und in Richtung Puisterweg weiterfuhr. Dieser war in der Rüthener Straße, kurz vor der Kreuzung Damenstraße von der Fahrbahn abgekommen und auf den Gehweg gefahren. Nach der Kreuzung kollidierte er mit der Mauer und dem Zaun eines dortigen Wohnhauses. Trotz der starken Beschädigungen an seinem Auto, fuhr er zunächst unbeirrt weiter. Da er neben dem Kennzeichen allerdings auch Öl verlor, konnte das Fahrzeug im Puisterweg angetroffen werden, wo es stehengeblieben war. Der 28-jährige Fahrer aus Bad Lippspringe setzte die Flucht nun zu Fuß fort, konnte aber durch die Polizei ermittelt werden. Bei ihm wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Feuerwehr streute das ausgelaufene Öl ab. (Rö)

Lippstadt - Handy geraubt - Täter schlugen mit Bierflasche zu

Am Samstag, den 08.08.2020 ist einem 35-jährigen Mann aus Lippstadt das Handy geraubt worden. Gegen 23.30 Uhr wurde er von zwei Männern auf der Brüderstraße angesprochen. Unvermittelt schlugen die Beiden mit den Fäusten und einer Bierflasche auf den Mann ein, so dass er zu Boden ging. Die Flasche ging dabei zu Bruch und fügte dem Geschädigten eine Platzwunde am Kopf zu. Anschließend durchsuchten sie seine Hosentaschen, stahlen sein Handy und flüchteten in unbekannte Richtung. Einer der Täter wird als etwa 1,80m groß und schlank und sportlich beschrieben. Er hatte schwarze, kurze Haare und war mit einem weiß rot gestreiften T-Shirt bekleidet. Weitere Angaben zu den Tätern sind nicht bekannt. Der 35-jährige musste nach dem Vorfall im Krankenhaus behandelt werden. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter 02941 91000. (Rö)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell