POL-SO: Werl - Rollstuhlfahrer flüchtet

Werl (ots)

Am Freitag, um 10:15 Uhr, kam es an der Walburgisstraße in Höhe der Bärenapotheke zu einem Unfall. Eine 86-jährige Frau aus Werl war mit ihrem Rollator in Richtung der Steinerstraße unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann fuhr der Frau mit seinem elektrischen Rollstuhl von hinten in die Beine. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Rollstuhlfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Steinerstraße fort. Er wird als sehr alt, mit weißen Haaren beschrieben. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Rollstuhlfahrer geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

