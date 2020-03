Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vermisste Person - BITTE UM RUNDFUNK-DURCHSAGE

Ratzeburg (ots)

25. März 2020 | Kreis Stormarn - 25.03.2020 - Glinde

Seit heute Morgen 09:00 Uhr, wird die 77-jährige Marion NEIDELL aus Glinde vermisst.

Frau Neidell ist dement und orientierungslos, so dass eine hilflose Lage nicht auszuschließen ist. Sie wurde zuletzt in Glinde, in der Herbert-Rübner-Straße gesehen.

Personenbeschreibung: - schlanke Statur - ca. 175 cm -180 cm - graue Haare

Frau Neidell ist bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem rot gemusterten Pullover. Sie trägt zudem eine Fellweste.

Die Gesuchte ist gehbehindert und zur Fortbewegung auf zwei Gehhilfen angewiesen.

Es wird um entsprechende Veranlassung in Medien/Rundfunk gebeten.

Hinweise auf die vermisste Person bitte an jede Polizeidienststelle oder an die Kriminalpolizei in Reinbek unter 040/727707-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell