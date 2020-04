Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Bisher unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 01.04. bis 11.04.2020 die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in der Königsberger Straße aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden an der Tür. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Meschede: Unbekannte Täter warfen im Zeitraum vom 11.04.2020, 16:00 Uhr bis 12.04.2020, 16:00 Uhr mit Steinen die Fensterscheibe des Lehrerzimmers der Hauptschule in der Straße Im Ohl in Freienohl ein. Sie gelangten durch das Fenster ins Lehrerzimmer und durchsuchten die dortigen Fächer. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen. (AS)

