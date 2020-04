Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Brilon (ots)

Zwei Motorradfahrer wurden bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der L870 schwer verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 40-jähriger Briloner mit seinem Motorrad die L870 von Hoppecke in Fahrtrichtung Brilon. Ausgangs einer scharfen Linkskurve überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 51-jährigen aus Warstein. Die beiden Motorräder gerieten unmittelbar nach der Kollision in Brand und brannten völlig aus. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst Krankenhäusern zugeführt. Die L870 war für die Arbeiten des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und die Verkehrsunfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt. (AS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell