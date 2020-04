Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer

Marsberg (ots)

Am Freitag gegen 18 Uhr befuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer die L 800 von Helminghausen in Richtung Padberg. In einer Kurve kam der Mann aus Erwitte von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Leitplanke, wurde dann auf die angrenzende Wiese geschleudert und verfing sich dort in einem Stacheldrahtzaun. Der schwerverletzte Kradfahrer wurde von der Feuerwehr befreit und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Die Landstraße musste zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt werden. (DS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell