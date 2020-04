Polizei Mettmann

POL-ME: Wieder ein brennender Container an der Hauptstraße - Velbert - 2004060

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie schon viele Male in der Vergangenheit wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert, am Donnerstagmorgen des 09.04.2020, gegen 05.50 Uhr, zu einem brennenden Altpapiercontainer an der Hauptstraße im Velberter Ortsteil Langenberg gerufen. Zeugen hatten den Brand in einem Großcontainer in Höhe Feldstraße bemerkt und den Notruf der Feuerwehr gewählt.

Die Langenberger Feuerwehr konnte den Brand wie gewohnt sehr schnell löschen und damit eine unkontrollierte Ausbreitung des Feuers verhindern. Dennoch entstand an dem Großcontainer und seinem Inhalt ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei, insbesondere auch unter Berücksichtigung der vielen Brände in der Vergangenheit an gleichem Ort und gleichen Objekten, bestehen keine vernünftigen Zweifel daran, dass auch dieser Containerbrand wieder einmal vorsätzlich gelegt wurde.

Schnelle polizeiliche Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach tatverdächtigen Personen unmittelbar nach Meldung des Brandes, führten nicht zum Erfolg. Konkrete Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation einer Täterin oder eines Täters gibt es bisher nicht. Polizeiliche Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere Ermittlungen wurden veranlasst, ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell