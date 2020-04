Polizei Mettmann

POL-ME: Weiterer Polizeieinsatz unterstützt das Ordnungsamt - Mettmann - 2004059

Mettmann (ots)

Wie schon am Mittwochabend des 01. April 2020 (siehe unsere Pressemitteilung / ots 2004011 vom 01.04.2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4562418 ) und auch in den Folgetagen (siehe unsere Pressemitteilung / ots 2004019 vom 02.04.2020 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4563133 ), wurde die Kreispolizeibehörde Mettmann auch am Mittwochnachmittag des 08.04.2020 von der Stadt Mettmann erneut um Amtshilfe ersucht.

Hierzu teilt die Stadt Mettmann mit eigener Pressemitteilung folgendes mit:

--- 33 Personen in Flüchtlingsunterkunft haben Corona ---

Nachdem am 1. April der erste Corona-Erkrankungsfall in der städtischen Flüchtlingsunterkunft an der Seibelstraße bekannt geworden war, hatte das Kreisgesundheitsamt angeordnet, dass alle 88 Bewohner, die in der Einrichtung wohnen, getestet werden. Die Ergebnisse wurden heute im Laufe des späten Nachmittags bekannt: Demnach sind weitere 33 Personen mit dem Virus infiziert.

Die Stadtverwaltung hat umgehend gehandelt und die infizierten von den negativ getesteten Personen getrennt. Die Verteilung der Bewohner auf zwei Unterkünfte wird durch das Ordnungsamt mit Unterstützung der Feuerwehr durchgeführt. Die Stadt hat für die Verteilung der Personen auf zwei Unterkünfte Amtshilfe bei der Kreispolizeibehörde erbeten. Alle 88 Bewohner stehen auch weiterhin unter Quarantäne. Bei den Personen, die negativ getestet wurden, sollen in Kürze erneut Abstriche gemacht werden.

