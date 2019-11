Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 400 Meter Kabel von einer Baustelle entwendet - Zeuge meldet sich nach Presseaufruf und gibt Hinweise zu einem verdächtigen Fahrzeug

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, den 19.11.2019, in der Paul-Hug-Straße aus dem Baustellenbereich eines dortigen Wohngebäudes Kabel von insgesamt 400 Meter Länge. Hier geht es zur gestrigen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4444953 Aufgrund des darauf von der Polizei veröffentlichen Presseaufrufes meldete sich nun ein Zeuge, dem am Montagabend gegen 20.00 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich der Baustelle aufgefallen ist. Dabei soll es sich um einen weißen Sprinter (älteres Modell) mit Tandemanhäger mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Aurich gehandelt haben. Zeugen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist oder die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

