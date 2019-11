Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Graffiti in Varel - Polizei ermittelt wegen Farbschmierereien und bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

varel. In der Innenstadt kam es in der vergangenen Woche zu mehreren Sachbeschädigungen an Gebäuden durch das Anbringen von Graffiti. In der Obernstraße wurde u.a. mittels roter, blauer und goldener Farbe u.a. die Zahl "77" angebracht.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

