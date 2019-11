Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in ein Büro in Wilhelmshaven - es blieb bei Hebelversuchen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Nacht zum Mittwoch, 20.11.2019, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein, in einem Mehrfamilienhaus in der Mitscherlichstraße gelegenen Büros. Dort versuchte ein bislang unbekannter Täter das zum Hinterhof gelegene Fenster aufzuhebeln, es blieb jedoch beim Versuch. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

