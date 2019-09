Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto geknackt

Ein Dieb machte am Montag Beute in Ulm.

Ulm (ots)

Der VW parkte zwischen 7 und 13.30 Uhr in einer Tiefgarage in der Keltergasse. Ein Unbekannter schlug an dem Fahrzeug die Seitenscheibe ein. In dem Auto lag eine Geldbörse. Die machte der Dieb zu seiner Beute. Mit der flüchtete er unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auto Aufbrecher haben es nicht es nicht immer Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge haben sie im Visier. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

++++++++ 1703648

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell