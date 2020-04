Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tötlicher Verkehrsunfall

Hallenberg (ots)

Am Freitag, den 10.04.2020 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 19jähriger Motorradfahrer aus Frankenberg die Bundesstraße 236 von Hallenberg in Fahrtrichtung Züschen. Im Bereich einer Rechtskurve kam der 19jährige aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW einer 54jährigen Frau aus Dortmund. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die PKW Fahrerin wurde nur leicht verletzt. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

