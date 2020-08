Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Eine Festnahme und zwei Blutproben nach Verkehrsüberwachung in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Bei Fahrzeugkontrollen in Ückendorf haben Polizeibeamte am Donnerstag, 27. August 2020, innerhalb einer Stunde auf der Ückendorfer Straße zwei Rauschfahrten beendet und einen Haftbefehl vollstreckt. Die Beamten kontrollierten in der Zeit von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr insgesamt acht Fahrzeuge. Ein 23-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Bochum war durch das Amtsgericht Bochum wegen Betruges zur Festnahme ausgeschrieben. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin bestand der Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Einen Drogenvortest verweigerte er. Durch die Staatsanwaltschaft Passau war er darüber hinaus zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn ins Gewahrsam, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Bochumer konnte eine Haftstrafe durch die Entrichtung einer Geldbuße abwenden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Ein 23-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Gelsenkirchen war durch die Staatsanwaltschaft Bochum zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Nach Überprüfung seiner Wohnanschrift wurde er vor Ort entlassen. Ein 26-jähriger Mann aus Polen führte seinen Fiat unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Sein Wagen blieb geparkt am Anhalteort stehen. Nach der Entnahme einer Blutprobe in der Polizeiwache Süd und der Entrichtung einer Sicherheitsleistung konnte der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Wegen kleinerer Verkehrsverstöße erhoben die Polizisten drei Verwarnungsgelder.

