Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter nach Unfall - Radfahrer flüchtig

Gelsenkirchen (ots)

Ein Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Samstag, 22. August, auf dem Leinpfad am Ufer des Rhein-Herne Kanals leicht verletzt. Ein Unfallbeteiligter flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Gegen 14.30 Uhr war der 67-jährige Mann aus Recklinghausen dort in Richtung Nordsternpark unterwegs. In Höhe des Hafens wurde er von zwei anderen Radlern überholt. Einer der beiden berührte den Senior beim Vorbeifahren. Er fiel zu Boden. Die Unbekannten setzten ihre Fahrt einfach fort. Sie können nur vage beschrieben werden. Derzeit ist bekannt, dass beide Männer korpulent sind und mit Mountainbikes unterwegs waren. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter 0209 365-6200 oder die Leitstelle unter 0209 365-2160 entgegen.

