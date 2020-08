Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Unfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen, etwa um 6 Uhr, stießen auf der Schötmarschen Straße zwei Autos zusammen. Ein 44-jähriger Lagenser wollte an einer Ampel mit seinem Ford von der Eichenallee auf die Schötmarsche Straße nach links abbiegen. Dabei kollidierte mit dem Renault eines 26-Jährigen aus Bad Salzuflen, der in Richtung Lemgo unterwegs war. Die 34-jährige Beifahrerin des Ford-Fahrers wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen telefonisch unter 05222 98180 zu melden.

