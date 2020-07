Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wolterdingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht den Fahrer eines SUV-ähnlichen Fahrzeugs mit Anhänger (13.07.2020)

Wolterdingen / Donaueschingen (ots)

Ein 60-jähriger Autofahrer fuhr am Montag gegen 20 Uhr in der Tannheimer Straße über zwei Pflastersteine, die auf der Fahrbahn lagen und vermutlich zuvor von einem Anhänger heruntergefallen waren. Hierbei wurden das linke Vorderrad und die Felge derart beschädigt, dass der Mercedes-Benz nicht mehr fahrbereit war. Nach Angaben des Geschädigten hatte er die Tannheimer Straße mit seinem Gespann (Mercedes-Benz und Wohnwagen) in Richtung Wolterdingen befahren. Direkt nach dem Ortseingang Wolterdingen sei ihm ein landwirtschaftliches Fahrzeug entgegengekommen. Dahinter fuhr ein größeres, SUV-ähnliches Fahrzeug mit einem Anhänger. Dieser war mit Baumaschinen und Baumaterialien beladen. Als die Fahrzeuge aneinander vorbeigefahren waren, habe er einen großen Schlag verspürt und festgestellt, über zwei Pflastersteine gefahren zu sein. Zur Klärung des Unfallhergangs und, ob die Steine vom Anhänger des entgegenkommenden Fahrzeugs heruntergefallen sind, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, zu melden.

