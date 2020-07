Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Fehler beim Abbiegen (13.07.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 5.000 Euro ereignete sich am Montag gegen 12.00 Uhr im Kreuzungsbereich Goethestraße / Stadtwall. Eine von der Goethestraße kommende 70-jährige Skoda-Fahrerin wollte nach links in die Straße "Stadtwall" einbiegen und hielt verkehrsbedingt an. Ein 31-jähriger Fahrer eines Nissan wollte vom Stadtwall kommend nach links in die Goethestraße einbiegen. Bei dem Abbiegevorgang kommt es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw, da nach der Spurenlage zufolge die 70-Jährige losgefahren ist, bevor der 31-jährige komplett in die Straße eingefahren war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell