Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Verkehrsunfallflucht (13.07.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Am Montag gegen 16.45 Uhr fuhr eine 47-jährige Fahrerin eines Mercedes V-Klasse auf der Hausherrenstraße und hielt auf Höhe Minigolfanlage am rechten Fahrbahnrand an. Sie verließ für kurze Zeit ihren Pkw, während im Fahrzeug zwei Mitfahrerinnen warteten. In der Zwischenzeit wollte ein 67-jähriger BMW-Fahrer rückwärts aus einer Parkplatzeinfahrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausfahren, übersah hierbei den abgestellten Mercedes und prallte gegen dessen hinteren Eckbereich. Der Fahrer wollte daraufhin weiterfahren, hörte die Zurufe der zwischenzeitlich aus dem Mercedes ausgestiegenen Zeuginnen und hielt an. Daraufhin stieg er aus und rief aggressiv den Frauen etwas zu, setzte sich anschließend wieder in sein Auto und verließ die Unfallörtlichkeit. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Mann wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell