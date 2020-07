Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fehler beim Einfahren (13.07.2020)

Konstanz (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 6.000 Euro ereignete sich am Montag gegen 17.45 Uhr in der Europastraße. Ein von der Grenzbachstraße kommender 59-jähriger Skoda-Fahrer wollte in die Europastraße einbiegen. Am Ende des Beschleunigungsstreifens bremste er nicht ab, fuhr in die Europastraße ein und touchierte den auf der Europastraße befindlichen Lkw eines 56-jährigen Mannes. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

