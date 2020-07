Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) E-Bike geklaut (12.07.-13.07.2020)

Hüfingen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 16 Uhr, ein am Fahrradabstellplatz am Bahnhof abgestelltes E-Bike im Wert von rund 5.000 Euro. Es handelt sich um ein blau/schwarzes 26 Zoll Fahrrad der Marke "Cube", Modell "Stereo Hybrid 140 Pro" mit Gepäckträger und LED Scheinwerfern. Das Rad war mit einem Faltschloss am dortigen Fahrradständer angekettet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 077183783-0, zu informieren.

