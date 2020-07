Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach) Gesundheitliche Probleme führen zu einem Verkehrsunfall (13.07.2020)

Allensbach, Lkrs. KN (ots)

Zum Glück nur ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11.30 Uhr in der Prof.-Maier-Leibnitz-Straße entstanden. Ein 69-jähriger VW-Fahrer bekam während der Fahrt auf der B 33 von Radolfzell kommend in Richtung Konstanz plötzlich gesundheitliche Probleme, fuhr bei der Abfahrt "Allensbach-Industriegebiet" von der Bundesstraße ab und lenkte seinen Pkw auf den Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes. Hier verlor er beim Einfahren kurzzeitig das Bewusstsein und fuhr in der Folge auf einen dort abgestellten VW. Durch die hinzugezogene Rettungswagenbesatzung konnte der 69-Jährige vor Ort behandelt und nach kurzer Behandlung unverletzt entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell