Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrzeug samt Werkzeugen und Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Mönchengladbach (ots)

Auf weiße Transportfahrzeuge und auf Werkzeuge darin hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag, 19. März, abgesehen.

Einen weißen Mercedes Vito mit NE-Kennzeichen haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in Heyden an der Zingsheimer Straße entwendet. In dem Fahrzeug befanden sich Werkzeuge.

Aus einem weißen Mercedes Sprinter mit OB-Kennzeichen haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, in Pongs an der Straße Pongser Kamp Arbeitsgeräte gestohlen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell