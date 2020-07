Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrzeugscheibe eingeschlagen (13.07.2020)

Donaueschingen (ots)

Ein unbekannter Täter schlug am Montag in der Zeit von 09 Uhr bis 10.30 Uhr in der Herdstraße im Bereich der Hausnummer 25 die hintere rechte Scheibe eines Hyundai ein und entriegelte das Fahrzeug. Aus dem Inneren wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell