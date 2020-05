Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Bönnigheim gesucht; 14-jähriges Duo entzieht sich in Vaihingen an der Enz Polizeikontrolle

Ludwigsburg (ots)

Bönnigheim: Unfallflucht in der Burgstraße - Treppenaufgang beschädigt

Zwischen Samstag 17:00 Uhr und Sonntag 10:30 Uhr war ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in Bönnigheim auf der Burgstraße unterwegs. Als der Unbekannte in Richtung Karlstraße fuhr, kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts auf den Gehweg ab. Dort beschädigte er den Treppenaufgang zum Hauseingang eines Gebäudes und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher davon. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass der unbekannte Fahrer zur Tatzeit möglicherweise am Steuer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs saß. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0.

Vaihingen an der Enz: Polizeikontrolle entzogen

Ohne Helm waren ein 14-jähriges Mädchen und ein gleichaltriger Junge am Sonntag gegen 17:40 Uhr im Einmündungsbereich Hauffstraße/Steinbeisstraße in Vaihingen an der Enz auf einem Motorroller unterwegs. Dabei fielen sie einer Streifenwagenbesatzung auf. Als sie daraufhin unter Verwendung von Sondersignalen angehalten und kontrolliert werden sollten, verringerte die junge Fahrerin ihre Geschwindigkeit nicht und bog von der Jauerniger Straße nach links in die Marienburger Straße ein. Zusammen mit ihrem Sozius führte die Fahrt weiter über die Schlossbergstraße und "Alter Postweg". Am Ende der Straße "Alter Postweg" nutzte die Rollerfahrerin einen Fuß- und Radweg, der in die Straße "Im Mühlkanal" mündete. Die Streife, die dem Zweirad trotz des schmalen Weges folgen konnte, konnte im weiteren Verlauf beobachten, dass die 14-Jährige von der Straße "Im Mühlkanal" nach rechts auf die Bundesstraße 10 in Richtung Mühlacker eingebogen war. Hierbei missachtete sie an der ampelgeregelten Kreuzung das Rotlicht. Aufgrund dieser Feststellung wurde der Motorroller überholt und der Streifenwagen quer über die Fahrbahn gestellt. Somit sollte eine Weiterfahrt des Duos verhindert werden. Anstatt anzuhalten, fuhr die Rollerfahrerin am Polizeifahrzeug vorbei und bog nach rechts auf ein Tankstellengelände ein. Als die 14-Jährige ihre Fahrt über das Gelände fortgesetzt hatte, fuhr sie im hinteren Bereich des Tankstellengeländes in einen Waldweg. Dieser Weg war für das Dienstfahrzeug allerdings nicht mehr befahrbar, weshalb der Roller kurzzeitig aus den Augen verloren wurde. Eine weitere Streifenwagenbesatzung, die sich zu diesem Zeitpunkt in Vaihingen an der Enz am Ende des Waldweges befand, konnte den Motorroller im Bereich einer Gedenkstätte sichten. Darüber hinaus wurde beobachtet, dass der 14-jährige Junge nun den Motorroller lenkte und alleine auf dem Fahrzeug saß. Die beiden Jugendlichen hatten auf dem Waldweg zuvor einen Fahrerwechsel vorgenommen. Bei Erkennen der Streife wendete der Rollerfahrer. Aufgrund eines Tores musste er allerdings abbremsen. Hierauf stieg er ab und kippte den Motorroller zu Seite, wodurch ein Sachschaden von rund 200 Euro entstand. Anschließend machte sich der Bub zu Fuß aus dem Staub. Als der 14-Jährige einen Abhang hochkletterte, nahm ein Beamter fußläufig die Verfolgung auf und kletterte dem Flüchtenden hinterher. Hierbei zog sich der Polizist eine Handverletzung zu, die zu einem späteren Zeitpunkt vor Ort durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt wurde. Oben angekommen, konnte der Junge nicht mehr angetroffen werden. Bei der Absuche des näheren Umfelds konnte eine Polizistin die 14-jährige Jugendliche im Bereich des Motorrollers sitzend im Wald feststellen. Dort hatte sich das Mädchen offensichtlich versteckt. Sie wurde vorläufig festgenommen und dann zum Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht. Der Motorroller, der von Freitag auf Samstag in Illingen mutmaßlich durch die beiden 14-Jährigen entwendet wurde, wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Über ein manipuliertes Zündschloss hatten die Jugendlichen das Zweirad in Betrieb genommen. Der rechtmäßige Besitzer wurde im weiteren Verlauf über das Auffinden des Rollers informiert. Im Nachgang konnte der 14-jährige Junge ermittelt werden. Er begab sich ebenfalls zur Erhebung seiner Personendaten auf die Dienststelle. Die beiden Tatverdächtigen, die sich wegen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs, Missachtung des Rotlichts, Verstoß gegen die Helmpflicht und Sachbeschädigung verantworten müssen, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer Sorgeberechtigten übergeben.

