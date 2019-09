Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW fährt auf einem Parkplatz ungewollt weiter- Fahrerin schwer verletzt

PHR Neubrandenburg (ots)

Am 07.09.2019 gegen 18:20 Uhr kam es in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.Eine 68-jährige Frau befuhr mit ihren PKW VW Polo den Parkplatz vor dem Haus der Gewerkschaften in der Tilly-Schanzen-Straße in Neubrandenburg und wollte ihr Fahrzeug verlassen, um sich von einem auf dem Parkplatz anwesenden Bekannten persönlich zu verabschieden. Dabei ließ sie den Motor laufen und bemerkte nicht, dass der Automatikhebel noch auf "D" stand. Beim Aussteigen wurde dann ungewollt der Fuß vom Bremspedal genommen, wodurch sich der PKW in Bewegung setzte und einen links daneben stehenden Pkw streifte. Durch den Zusammenstoß wurde das linke Bein der Fahrzeugführerin zwischen der Fahrzeugtür und dem Fahrzeugrahmen eingeklemmt. Die schwer am Bein verletzte Frau wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.500,-Euro. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

