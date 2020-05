Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz

Sachsenheim: Verfolgungsfahrt - Kleinwagen-Fahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein noch unbekannter Fahrer eines Kleinwagens am Sonntagabend in den Bereichen Vaihingen an der Enz und Sachsenheim. Gegen 22.15 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz einen grünen bzw. blauen, älteren Kleinwagen mit Heilbronner Kennzeichen (HN-) in der Hohenhaslacher Straße in Vaihingen an der Enz-Horrheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Lenker des Fahrzeugs hatte die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen, da er sehr langsam fuhr und die Fahrzeugbeleuchtung nicht eingeschaltet war. Als die Beamten dem Fahrer mittels Leuchtzeichen "Stopp Polizei" anhalten wollten, ignorierte dieser das Signal, umrundete den Kreisverkehr am Ende der Hohenhaslacher Straße einmal und gab schließlich in Richtung Sachsenheim-Hohenhaslach Gas. Die Streifenwagenbesatzung nahm unter Einsatz von Sondersignal die Verfolgung auf. Auf der Landesstraße 1106 überholte der Unbekannte mehrere Fahrzeuge. Schließlich setzte er seine Fahrt in Hohenhaslach in Richtung Ochsenbach fort. In Hohenhaslach verloren die Beamten den Kleinwagen, der außerhalb wie innerhalb von geschlossenen Ortschaften mit mehr als 100 km/h unterwegs war, aus den Augen. Eine Fahndung, die durch die Polizeipräsidien Heilbronn und Pforzheim unterstützt wurde, verlief ohne Ergebnis. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, bittet Personen, die durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurden oder weitere HInweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell