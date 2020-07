Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Rasenmäher von Grundstück gestohlen (30.6.)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr in der Strandbadstraße einen auf einem Privatgrundstück stehenden Rasenmäher entwendet. Bei dem Gerät handelt es sich um einen roten Benzinrasenmäher der Marke Honda mit zweifach geschweißter Haltestange im Wert rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, erbeten.

