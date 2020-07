Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Zusammenstoß auf der Kreuzung

Singen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden sind Bilanz eines Verkehrsunfalls am gestrigen Dienstag, 30. Juni, gegen 13.30 Uhr in der Freiheitstraße. Eine 40-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Ford von der Alpenstraße nach links in die Freiheitstraße abbiegen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung war zu dieser Zeit eine 33-Jährige unterwegs, die mit ihrem VW geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Die 40-Jährige übersah die vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin und die beiden Pkw stießen zusammen. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

