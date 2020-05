Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (195/2020) Als Taschenlampe und Lippenstift getarnt - Unerwarteter Fund bei Wohnungsdurchsuchung in Duderstadt, Polizei beschlagnahmt verbotene Elektroschocker

Göttingen (ots)

Duderstadt, Stadtgebiet Donnerstag, 28. Mai 2020

DUDERSTADT (jk) - In der Wohnung eines 55 Jahre alten Mannes sind Ermittler des Polizeikommissariats Duderstadt am vergangenen Donnerstagvormittag (28.05.20) auf mehrere verbotene Elektroimpulsgeräte gestoßen. Die Beamten hatten die Wohnung des Duderstädters ursprünglich aufgrund eines richterlichen Beschlusses im Zusammenhang mit einem gegen ihn betriebenen Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsucht. Während der Suche stießen die Ermittler dann u. a. in einem Schrank auf insgesamt sieben zum Teil noch originalverpackte Elektroimpulsgeräte, sog. "Elektroschocker", eines chinesischen Herstellers. Vier davon waren als Taschenlampe (Foto), die drei anderen als mit Glas-Steinen (Strass) verzierte Lippenstifte "getarnt". Das gesetzlich vorgeschriebene Prüfzeichen war auf keinem der Geräte vorhanden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 55-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Der Fund wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

