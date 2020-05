Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (194/2020) Zwei Einbrüche in Göttinger Geschäfte

Göttingen (ots)

Göttingen, Königsallee und Geismar Landstraße in der Nacht zu Mittwoch, 27. Mai 2020 und in der Nacht zu Donnerstag, 28. Mai 2020

GÖTTINGEN (mb) - Bei zwei Einbrüchen sind Unbekannte in Göttinger Geschäfte eingedrungen. Ihre Beute: Bargeld.

In der Königsallee drangen die Täter in der Nacht zu Mittwoch (27.05.2020) gewaltsam durch eine Seitentür in einen Imbiss ein und entwendeten eine Kasse mit Bargeld.

In der Geismar Landstraße brachen Eindringlinge in der Nacht zu Donnerstag (28.05.2020) die Eingangstür eines Friseursalons auf und stahlen einen Kasseneinsatz mit Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen fehlt von den Tätern bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

