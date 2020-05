Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (193/2020) Hoher Sachschaden bei Unfall auf der Adolf-Hoyer-Straße - Autofahrer prallt gegen mehrere geparkte Fahrzeuge, Unfallursache noch unklar

Korrektur Straßenname

Göttingen (ots)

Göttingen, Adolf-Hoyer-Straße Mittwoch, 27. Mai 2020, gegen 15.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Adolf-Hoyer-Straße ist am Mittwoch (27.05.20) gegen 15.40 Uhr nach ersten polizeilichen Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von vermutlich rund 50.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt.

In Fahrtrichtung Robert-Bosch-Breite war ein 37 Jahre alter Autofahrer mit seinem Range Rover aus bislang nicht geklärten Gründen unvermittelt nach links von der Straße abgekommen und gegen drei am Fahrbahnrand abgestellte PKW und einen Kfz-Anhänger geprallt. Die drei beschädigten Autos, zwei Mitsubishi und ein Ford Focus, und der Wagen des Göttingers mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Auch der Anhänger ist infolge des Unfalls vorerst nicht mehr nutzbar. Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte Glück im Unglück. Er blieb unverletzt. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

