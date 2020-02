Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch gemeldet

Steinfurt (ots)

In das als Bürogebäude genutzte Haus an der Ochtruper Straße 32 ist eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (07.02.2020), 16.15 Uhr und Montagmorgen (10.02.2020), 07.45 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumen. Dabei wurden mehrere Türen beschädigt. Der Sachschaden daran wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt. In den Räumen öffneten die Unbekannten mehrere Schränke und Schubladen. Größere Beute dürften sie aber nicht gemacht haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

