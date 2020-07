Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen Mann tritt Wohnungstür ein

Singen (ots)

Wegen versuchten Einbruchdiebstahls, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung ermittelt die Polizei Singen gegen einen 44-jährigen Mann. Gemäß den bisherigen Erkenntnissen gelangte der Tatverdächtige am Dienstag gegen 19.30 Uhr über eine offen stehende Haustür in ein Mehrfamilienhaus in der Worblinger Straße, ging in den zweiten Stock und trat dort mit voller Wucht eine verschlossene Wohnungseingangstür ein. Der anwesende Bewohner hörte den Lärm und konnte den Eindringling bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Während der polizeilichen Maßnahmen schrie der Mann den Hitlergruß und beleidigte die eingesetzten Beamten mit massiven Kraftausdrücken. Er wurde auf richterliche Anordnung bis zum heutigen Mittwochmorgen in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 3,4 Promille. Die kaputte Wohnungstür des Geschädigten wurde von hinzugerufenen Kräften des Technischen Hilfswerks repariert.

