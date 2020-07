Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos

Bankholzen) Mast eines Segelbootes beschädigt Stromoberleitung (13.07.2020)

Moos / Bankholzen (ots)

Ursächlich für einen Stromausfall im Bereich Moos und Bankholzen war ein Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 19.00 Uhr auf der L 193 ereignet hat. Ein 60-jähriger Mann fuhr mit seinem VW und angehängtem Bootstrailer von Moos kommend in Richtung Bankholzen, als kurz nach dem Waldstück der Mast des auf dem Trailer befindlichen Segelbootes die Stromoberleitung streifte und hierbei beschädigte. Die Fahrbahn musste zunächst komplett gesperrt werden, nachdem die Stromleitung gesichert war, wurde der Verkehr einspurig an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet. Eine Reparatur der Leitung wird im Laufe des heutigen Dienstags erfolgen.

