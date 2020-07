Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen- Twielfeld) Pkw-Fahrerin übersieht Motorradfahrer (13.07.2020)

Hilzingen- Twielfeld. Lkrs. KN (ots)

Schwer verletzt wurde ein 53-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.30 Uhr in der Straße "Weidgang". Eine 38-jährige VW-Fahrerin wollte vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in die Straße einfahren und übersah hierbei den vom Kreisverkehr kommenden Motorradfahrer. Bei dem anschließenden Zusammenstoß und Sturz verletzte sich der 53-Jährige im Bereich der Schulter. Vom Rettungsdienst wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe streute die Freiwillige Feuerwehr Hilzingen ab. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 6.000 Euro.

