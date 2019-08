POL-AUR: Schweindorf - Mann lebensgefährlich verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Sonstiges Geschehen

Schweindorf - Mann lebensgefährlich verletzt

Ein 78 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Schweindorf schwer und eine 73 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand ist von einem häuslichen Unfall auszugehen. Eine Zeitung fing aus noch nicht abschließend geklärter Ursache Feuer, welches auf den 78 Jahre alten Rollstuhlfahrer überging. Seine Ehefrau versuchte noch, das Feuer zu löschen und schob ihren Mann nach draußen. Sie zog sich dabei Verbrennungen zu. Der Mann wurde durch das Feuer lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

