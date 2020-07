Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall - Zeugen gesucht (13.07.2020)

Hüfingen (ots)

Zur Klärung des Unfallurhergangs sucht die Polizei Zeugen, die am Montag gegen 9 Uhr in der Straße "Im Weiher" einen Unfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw beobachtet haben. Auf Höhe des Lidl Logistikzentrums streiften sich die beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an den beiden linken Außenspiegeln. Hinweise werden an das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, erbeten.

