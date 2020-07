Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Pedelec-Fahrer rutscht auf Ölspur aus (13.07.2020)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Leicht verletzt wurde eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin, die am Montag gegen 14 Uhr an der Einmündung Burgstraße/Talstraße beim Linksabbiegen auf einer Ölspur ins Rutschen kam und stürzte. Mit dem Rettungsdienst wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die Straßenmeisterei konnte erreicht und mit der Reinigung der Straße beauftragt werden. Erneut werden Verkehrsteilnehmer gebeten beim Erkennen einer Ölspur umgehend die Polizei oder Feuerwehr zu verständigen, um solche Unfälle verhindern zu können.

