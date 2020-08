Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Lemgo. Zigaretten und Bargeld gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Zigarettenautomaten aus der Bielefelder Straße in Detmold. Der Tatort befindet sich zwischen der Brüder- und der Waldheidestraße. Der aufgebrochene und entleerte Automat wurde am Mittwochmorgen von Zeugen auf dem Liebesweg in Lemgo-Hörstmar gefunden. Über die Höhe der Beute liegen noch keine Informationen vor. Ihre Hinweise zu der Tat richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

