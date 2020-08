Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Jugendliche schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch an der Kreuzung Braker Weg/Lemgoer Straße/Pagenhelle ereignete, verletzte sich eine 17-Jährige aus Bad Salzuflen schwer. Gegen 14.35 Uhr überquerte die Jugendliche als Fußgängerin die dortige Lemgoer Straße, obwohl die Fußgängerampel Rotlicht zeigte. Dabei wurde sie von dem Audi eines 50-jährigen Lemgoers erfasst, der die Kreuzung vom Braker Weg aus kommend geradeaus in Richtung der Lemgoer Straße befuhr. Die 17-Jährige musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Der Sachschaden blieb gering.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Nina Ehm

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell