Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. 3-Jähriger von Auto erfasst.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Oerlinghauser Straße in Schötmar, bei dem ein 3-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Gegen 17 Uhr fuhr eine 36-jährige Oerlinghauserin mit ihrem VW Golf auf der Oerlinghauser Straße in Fahrtrichtung Leopoldshöhe, als plötzlich von rechts hinter einer Hauswand der 3-Jährige auf die Fahrbahn rannte. Obwohl die VW-Fahrerin sofort abbremste, konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Der Junge wurde beim Aufprall verletzt und umgehend zur Behandlung ins Klinikum gebracht, wo er stationär verblieb.

