Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Zwei junge Männer bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

In der gestrigen Nacht gegen 23.30 Uhr stürzten ein 16-jähriger Kradfahrer und sein 17-jähriger Sozius bei einem Verkehrsunfall auf der Stoddartstraße. Die zwei jungen Detmolder fuhren mit ihrer Yamaha auf der Stoddartstraße in Hiddesen in Fahrtrichtung Pivitsheide. In einer Linkskurve geriet der 16-jährige Fahrer ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die beiden Männer landeten nach dem Sturz im Graben und wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 16-jährigen Yamaha-Fahrer zur weiteren Behandlung ins Klinikum Detmold. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Nina Ehm

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell