Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Busfahrer fährt Schlangenlinien.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein Bus im erweiterten Stadtgebiet Detmold in Schlangenlinien unterwegs sei. Polizeibeamte hielten den Bus an und kontrollierten den Fahrer. Der Mann wirkte sehr unbeteiligt und willigte einem Drogenvortest ein, der positiv reagierte. Wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss wurden Blutproben genommen und der Führerschein des Busfahrers wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

